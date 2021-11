Die besten Streaming-Highlights Mitte November 2021

APPLE TV:

"Der Therapeut von Nebenan", Staffel 1 (12. November)

Regie: Jesse Peretz, Michael Showalter

Mit: Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn, Casey Wilson, Kesia Brooke

Das Bizarre an "The Shrink Next Door" ist nicht die eigentliche Handlung - sondern, dass sie auf einer wahren Begebenheit beruht. Geschildert wird dabei die alle berufsethischen Grenzen überschreitende Beziehung des Unternehmers Martin "Marty" Markowitz (Will Ferrell) zu seinem Therapeuten Isaac "Ike" Herschkopf (Paul Rudd).

Dieser wird über die Jahrzehnte zum immer wichtigeren Bestandteil in Martys Leben, zieht in dessen Haus in den Hamptons ein und lässt sich sogar zum Präsidenten des Textilunternehmens der Familie ernennen. Es ist eine Beziehung von Arzt und Patient, die von Manipulation, Macht und Ausbeutung beherrscht wird.