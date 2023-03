Buh! Das sind die 5 besten Geister-Filme

Der Musiklehrer Joe träumt von einer Karriere als Musiker. Gerade hat er sein erstes erfolgreiches Vorspielen für einen Gig geschafft, da scheint sein Leben auch schon vorbei zu sein. Joe findet sich in einem seltsamen Nirvana der Seelen wieder, an dem sie sich alle aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss er sich fortan mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat, was an diesem menschlichen Leben eigentlich so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 zu zeigen, wie großartig es ist, ein Mensch zu sein, stolpern die beiden von einem Schlamassel zum nächsten. Doch noch ist Joe nicht bereit, sein Leben hinter sich zu lassen.

Dieser Animationsfilm von Disney hat einen ganz eignen Blick auf das Leben und den Tod. Getrieben von seinem Traum etwas großes im Leben zu erreichen, übersieht Joe die eigentlichen Dinge für die es sich zu leben lohnt. Ein berührender und kluger Film darüber was das Leben eigentlich lebenswert macht.

"Soul" ist derzeit auf Disney+, Amazon Prime Video und AppleTV verfügbar. Hier geht's direkt zu "Soul"!