Aktuell sorgt im Kino "The Nun 2" für Angst und Schrecken und im Nachhinein für schlaflose Nächte. Was vielleicht nicht allen Kinogänger:innen klar ist: Der Nonnen-Horror ist Teil eines gesamten Film-Universums (nein, nicht des MCU!), da er ein Spin-Off der erfolgreichen "Conjuring"-Filme mit Vera Farmiga und Patrick Wilson ist (und gleich noch ein Fun Fact: Taissa Farmiga, die Hauptdarstellerin in beiden "The Nun"-Filmen, ist die kleine Schwester von Vera).

Wenn ihr euch traut, wieder mal der Angstlust zu frönen und euch auf "The Nun 2" vorbereiten wollt (beziehungsweise nach dem Kinobesuch Nachschub braucht), verraten wir euch hier im praktischen Überblick, wo ihr alle "Conjuring"-Filme streamen könnt. Ihr wollt die Horror-Abenteuer obendrauf in chronologischer Reihenfolge schauen? Auch hier können wir weiterhelfen: