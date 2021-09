Das CSI-Franchise ist (im TV) erfolgreicher als "Star Trek" und sogar "Star Wars" und wird in seiner Langlebigkeit und seiner Universumsgröße nur vom Genre-Kollege "Law & Order: Special Victims Unit" geschlagen.

Bald brachte die Mutterserie drei Spin-Offs hervor, die allesamt in einer anderen Stadt spielen und sich dementsprechend auch in ihrer Art der Verbrechen unterscheiden: Die Sonne Miamis schließlich bringt andere seelische Perversitäten hervor als die schmutzigen Straßen New Yorks oder die stylishen Casinos in Las Vegas. Crossover-Episoden erinnerten uns regelmäßig daran, dass wir uns im selben Universum bewegen.

Anlässlich des bevorstehenden "CSI:Vegas"-Revivals mit den Ur-Stars William Petersen und Jorja Fox haben wir uns gefragt: Welche der insgesamt vier CSI-Serien, mittlerweile allesamt abgesetzt, lohnt sich auch Jahre später noch, sie auf DVD (keine der Shows ist auf Streamingplattformen erhältlich) zu bingen? Kann man in Miami genauso gut in die Welt der Forensik eintauchen wie in Las Vegas?

Alle CSI-Serien im knallharten Ranking: