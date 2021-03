Die 17 besten Serien der 2000er Jahre

Nip/Tuck (2003-2010)

In der Regel sind Ärzt*innen im TV noble Menschen und um das Wohlergehen ihrer Patient*innen besorgt. Nicht so in "Nip/Tuck": Die Schönheitschirurgen Sean McNamara und Christian Troy sind mehr Geschäftsmänner denn Ärzte, auch wenn sie ihr Handwerk durchaus verstehen. Geld, Macht, Luxus und Sex stehen in ihrer Welt an oberster Stelle – und dass wahre Schönheit von innen kommt, dafür haben die beiden nur ein Lachen übrig – und Troy einen Eddingstift zur Hand, mit dem er seinem One-Night-Stand nach der leidenschaftlichen Nacht schon mal die Problemzonen am eigentlich mustergültigen Körper anzeichnet.

Serien-Erfinder Ryan Murphy versucht erst gar nicht, Klischees zu widerlegen, vielmehr weidet er sich an ihnen. Moral und Political Correctness haben in diesem Hochglanz-Ethik-Drama keinen Platz. Der ewige Sonnenschein Miamis wechselt sich mit drastischen Schönheits-OP-Szenen und freizügigen sexuellen Darstellungen ab, was einen genauso faszinierenden wie abstoßenden Kontrast ergibt und als Spiegel der ambivalenten Seelenleben wirklich aller Protagonist*innen fungiert.

"Nip/Tuck" ist eine wunderbar tiefschwarze und satirische Parabel auf den (US-amerikanischen) Schönheitswahn und eine der ersten Serien, die Anti-Helden in den Fokus der Geschichte rückten.

