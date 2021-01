Diese 10 Serien und Filme vertreiben Langeweile im Lockdown

Emma (2020)

England, Anfang des 19. Jahrhunderts: Die junge Emma Woodhouse, schön, klug und reich, führt in ihrem Ort die bessere Gesellschaft an – doch der Richtige ist ihr noch nicht begegnet. Trotz Emmas unbegrenzten Vertrauens in ihre Menschenkenntnis laufen ihre wohlgemeinten Intrigen schief und so muss sogar sie sich ungewollter Avancen erwehren.

Die Verfilmung von Jane Austens Klassiker ist im Streaming-Angebot von Sky enthalten.