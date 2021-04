Die 12 besten Drama-Serien auf Amazon Prime

"Six Feet Under" (2001-2005)

Als der Vater stirbt, kehrt Nate Fisher (fantastisch: Peter Krause) zu seiner Familie zurück und unternimmt zusammen mit seinem heimlich schwulen Bruder David (brillant: Michael C. Hall) das familiäre Bestattungsunternehmen. Obwohl das Leben der Familie Fisher, zu der auch Mama Ruth (göttlich: Frances Conroy) und Nesthäkchen Claire (toll: Lauren Ambrose) gehören, also vom Tod bestimmt wird, fahren die – oftmals unterdrückten – Emotionen unaufhaltbar und immer schneller Achterbahn. So geht es in "Six Feet Under" um Ängste, Trauer, Einsamkeit, Selbstfindung, aber auch um das Patriarchat, Homosexualität, Rassismus und Drogensucht. Die Familie als heiliger und friedlicher Zufluchtsort wird von Serien-Erfinder Alan Ball ("American Beauty") genussvoll dekonstruiert.

Dieses bunte Kaleidoskop der menschlichen Psyche wird in ebenso emotionalen und wunderschönen Bildern und teils mit schwarzem Humor eingefangen. Toller Drehbuch-Trick: Jede Episode beginnt mit einem Todesfall. Das Ende von "Six Feet Under" gilt als eines der absolut besten Serien-Finale aller Zeiten.

"Six Feet Under" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

