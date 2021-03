Thriller sind spannend und tun alles, um das Erregungslevel konstant hoch zu halten und das Nervenkostüm der Zuseher*innen zum Zerreißen zu bringen. Aber was macht eine Erzählung außerdem zum Thriller? Zum Beispiel, dass das Leben der Protagonist*innen durch ein schlimmes Ereignis vollkommen aus den Fugen gerät und sie sich plötzlich mit einer Situation konfrontieren müssen, die ihnen über den Kopf zu wachen droht.

Die Held*innen versuchen im Verlauf der Handlung also alles, um wieder die Kontrolle über ihr Leben zu bekommen – was natürlich von so manchen bösen Buben und Mädchen versucht wird zu verhindern.

Es gibt nicht nur Film-Thriller, sondern auch Serien-Thriller: Diese haben den Vorteil, über einen noch längeren Zeitraum einen Spannungsbogen aufzubauen, der sich entweder ständig oder nur an strategisch wichtigen Punkten mit emotionaler Wucht in ein Adrenalin-Feuerwerk verwandelt.

Die 5 besten Thriller-Serien auf Amazon Prime: