Die 10 besten europäischen Weihnachtsfilme

Brasilien: Schon wieder Weihnachten (2020)

Der mürrische Jorge rutscht am Weihnachtsabend aus, fällt in Ohnmacht, wacht ein Jahr später wieder auf und erinnert sich nicht, was im vergangenen Jahr passiert ist. Bald erkennt er, dass er wie in einer Endlosschleife jedes Jahr zu Weihnachten wieder aufwacht und sich den Folgen stellen muss, was sein anderes Ich in den 364 Tagen davor getan hat.

"Und täglich grüßt das Murmeltier", nur mit Weihnachtsthematik: Kurzweilig, humorvoll, entspannend und sogar mit der richtigen moralischen Message. Perfekt zum Entspannen nach dem üppigen Festtagsmenü.

"Schon wieder Weihnachten" ist auf Netflix zu sehen.

Hier geht's direkt zum Film!