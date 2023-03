5 Filme von Regisseurinnen, die man unbedingt gesehen haben muss

Alice (Pugh) und Jack (Styles) können sich glücklich schätzen: Sie gehören zu den BewohnerInnen der utopischen Gemeinde Victory, einer experimentellen Unternehmenssiedlung, in der die Mitarbeiter des streng geheimen Victory-Projekts mit ihren Familien leben. Der gesellschaftliche Optimismus der 1950er-Jahre, den Victory-CEO Frank (Chris Pine) versprüht, durchzieht jeden Aspekt des täglichen Lebens in dieser verschworenen Gemeinde mitten in der Wüste.

Doch dann legen sich erste Schatten über das idyllische Leben und es wird deutlich, dass hinter der verführerischen Fassade etwas Unheimliches lauert. Alice beginnt sich zu fragen, was genau in Victory vor sich geht – und warum. Doch wie viel ist sie bereit zu verlieren, um zu enthüllen, was in dem vermeintlichen Paradies tatsächlich geschieht?

Olivia Wildes neuster Film wurde im Laufe der Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig im Sommer 2022 von zahlreichen Medienberichten rund um die Streitigkeiten innerhalb des Filmteams begleitet. Bei all dem Trubel um die Hintergründe der Dreharbeiten sollte nicht vergessen werden, dass Wilde einen fantastischen Film auf die Beine gestellt hat, mit dem sie einen ungewöhnlichen Blick auf das Arbeits- und Liebesleben unserer Gesellschaft wirft.

