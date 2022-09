Pugh fühlt sich also in allen Genres wohl, auf eine bestimmte Art von Film scheint sich die 26-Jährige nicht festlegen zu wollen. Was alle ihre Performances gemeinsam haben ist ihre beeindruckende Wandlungsfähigkeit sowie der Mut zur authentischen Präsenz.

Pugh beherrscht die minimalste Gestik genauso wie das zweckmäßig Theatralische, verschmilzt mit ihren Rollen, geht psychisch als auch physisch an ihre Grenzen und versteht es, selbst aus einem schwachen Drehbuch (we are looking at you, "Don't Worry Darling"!) dessen Stärken herauszukitzeln.

Anlässlich des Kinostarts von "Don't Worry Darling" präsentieren wir euch die 5 besten Filme mit Florence Pugh: