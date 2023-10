Das Netflix-Revival von "Gilmore Girls" ist eine vierteilige Miniserie, in der sich jede Episode einer Jahreszeit widmet. Die vierte und somit finale Folge der Fortsetzung steht ganz im Zeichen des Herbstes, was natürlich in jeder einzelnen Szene zelebriert wird – von kaltem Wetter über Kürbisdekos und Halloweenkostümen bis hin zu Herbstlaub und dem unbestimmten Gefühl, in einem Limbo zwischen Ende und Neubeginn gefangen zu sein.

Dies spiegelt sich auch in den ikonischen letzten vier Worten der Serie wider: Die Geschichte wiederholt sich, ganz so wie die Jahreszeiten selbst – und doch steht uns immer wieder ein neues Abenteuer bevor ...