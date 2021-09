Du stehst auf Herbstgedichte von Rainer Maria Rilke, Theodor Fontane oder John Keats, hast es aber nicht so mit dem Lesen? (An dieser Stelle: Nicht böse sein, die wieder kürzer werdenden Tage haben auch bei uns bereits in Form von Zynismus ihre Spuren hinterlassen).

Stimmige Herbstfotografien von buntem Blätterlaub und kuscheligem Kaminfeuer gehen dir ans Herz, aber das Statische ist auch nicht so deines? Dann mach einfach das, was man eigentlich eh in jeder Lebenslage tut: nämlich zu Filmen greifen!

Viele FilmemacherInnen haben es geschafft, die Atmosphäre, die Farben und das Lebensgefühl des Herbstes in wunderbare cineastische Bilder zu packen: Sei es, weil zum Beispiel Rot, Braun und Orange die Bildkompositionen dominieren, weil sie in ihrer Gesamtheit eine melancholische, aber gleichzeitig auch das Herz erwärmende und romantische Stimmung verbreiten – oder einfach nur deshalb, weil die Handlung selbst im Herbst spielt und Feiertage wie Halloween oder Thanksgiving aufgreift, die bekanntermaßen immer wieder dankbare Grundprämisse für vielschichtige Storys bilden.