Der Kastanienmann (2021)

True-Crime-Stories und Krimiserien an sich wohnt ohnehin bereits eine Stimmung inne, die der im Herbst nicht unähnlich ist. Das wärmende Leuchten verschwindet nicht nur in der Natur, sondern bei manchem auch in der Seele und treibt ihn (oder sie) zu Taten, die in die tiefsten Abgründe der Menschlichkeit blicken lassen.

Die dänische Psychothriller-Serie spielt in einem ruhigen Vorort von Kopenhagen und erzählt von einem Mörder, der am Tatort eine Kastanienpuppe hinterlässt. Ein Kommissar:innen-Duo macht sich auf die Jagd und gehen dabei an ihre eigenen psychischen Grenzen ... Schaurig, nachhallend, düster und eisig wie ein Herbstwind: "Der Kastanienmann" basiert auf dem preisgekrönten Roman von Søren Sveistrup, der in 28 Sprachen übersetzt und in 50 Ländern veröffentlicht wurde.

Zu sehen auf Netflix. Hier geht's zur Serie!