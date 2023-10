74 Scare-Punkte

Der Tod hängt über einer Familien-Farm und das hat nicht nur mit dem vor sich hin siechenden Patriarchen zu tun, der dem Jenseits mit jedem Atemzug einen Schritt näher kommt. Seine angereisten Kinder werden im finsteren Haus bald von unheimlichen Visionen geplagt, während nicht zuletzt ein Priester die Vermutung nährt, etwas Böses habe sich Zutritt verschafft.

Bryan Bertinos formschönes Kino kreist immer um eine täuschend simple Grundsituation, unter deren Oberfläche ein abgründiger Kern vibriert. "The Dark and the Wicked" ist ein Gothic-Thriller in Eleganz und Perfektion, getragen von einem feinem Ensemble und mit sehr langem Schattenwurf.

"The Dark and The Wicked" ist auf Prime Video zu sehen. Hier gehts direkt zum Film!