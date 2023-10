Ich habe mich als Serien-Liebhaberin für "Spuk in Hill House" von Mike Flanagan entschieden. Die erste Folge endet mit einer Szene, die den Protagonisten Steven, das Publikum und den Ton der Serie nachhaltig verändert.

Steven kommt in seine Wohnung, wo er seine Schwester Nell vorfindet, und anfängt drauf los zu plappern. Als er einen Anruf von seinem Vater erhält, teilt dieser ihm mit, dass Nell tot ist. Völlig ungläubig dreht sich Steven zu seiner Schwester um, die auf einmal direkt vor ihm steht und ihren Mund öffnet, aus dem nur ein grauenvoller und schmerzerfüllter Schrei kommt. Steven hat sich die ganze Zeit mit dem Geist seiner toten Schwester unterhalten – ohne es zu wissen.

Dadurch, dass die Szene so völlig normal startet – es gibt viel Licht, man sieht Nell als scheinbar ganz normalen Menschen und sie führen ein alltägliches Gespräch – hat das Finale der Szene eine viel größere Wirkung und gibt Zuschauer:innen eine richtige Gänsehaut. Indem man hier von Flanagan an der Nase herumgeführt wurde, fängt man als Zuschauer:in an, an dem Gesehenen und seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Kann man dem, was man sieht, trauen oder wird man wieder hinters Licht geführt?

"Spuk in Hill House" ist auf Netflix zu sehen. Hier geht's zur Serie!