Die Zeiten der Teenie-Filme, in denen es nur um die bösen, hübschen Cheerleaderinnen gegen die uncoolen Nerds geht, sind vorbei. Coming-of-age-Produktionen wie "Booksmart" oder "The Edge of Seventeen" zeigen einen ehrlicheren Alltag Jugendlicher mit diversen Problemen, die Vielfalt näherbringen.

In dieser Dramedy spielt Steinfeld die 17-jährige Nadine Franklin, die mit dem Stress in der Schule und Familienproblemen überlegt, warum ihr Leben überhaupt lebenswert ist. Als sie ihrem schrulligen Geschichtslehrer erzählt, dass sie kaum nennenswerte Gründe dafür findet, berichtet ihr dieser, dass er Selbstmordfantasien hegt. Was als trauriges und ernstzunehmendes Drama startet, verwandelt sich in eine emotionale Reise auf der Suche nach sich selbst und der Liebe zum Leben.

"The Edge of Seventeen" ist im Streaming-Angebot von Netflix und Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.