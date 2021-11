Kommen bald Young Avengers ins MCU? Das sagt Hailee Steinfeld

Die Young Avengers existieren in den Marvel-Comics bereits und wie es scheint, könnte die nächste Generation der SuperheldInnen schon bald in den Filmen ankommen.

Schon in "WandaVision" wurden die Kinder von Wanda und Vision, Tommy/Speed (Jett Klyne) und Billy/Wiccan (Julian Hilliard), eingeführt und Yelena Belova (Florence Pugh) könnte Nachfolgerin von Black Widow sein – und kommt nach "Black Widow" mindestens auch in "Hawkeye" vor. Außerdem kam in "The Falcon and The Winter Soldier" bereits Eli Bradley/Patriot (Elijah Richardson) vor.

Schon bald werden auch Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani), Riri Williams/Ironheart (Dominique Thorne) und Maya Lopez/Echo (Alaqua Cox) in eigenen Serien auf Disney+ ins MCU eingeführt. Ein neues Team an SuperheldInnen scheint also gesichert zu sein.