"Hawkeye": Wie viele Folgen gibt es und wann ist das Finale?

Nach "WandaVision", "The Falcon and The Winter Soldier" und "Loki" erscheint endlich eine weitere Marvel-Serie auf Disney+. "Hawkeye" wird Clint Barton (Jeremy Renner) aka Hawkeye kurz vor Weihnachten mit seiner Vergangenheit konfrontieren und ihn auf eine Bewährungsprobe stellen, indem er seine Nachfolgerin Kate Bishop (Hailee Steinfeld) ausbilden muss.