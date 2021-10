Die 13 besten Halloween-Filme auf Amazon Prime:

Der perfekte Halloween-Abend? Ganz klar: Sich mit seinem oder seiner Liebsten auf die Couch verkrümeln und Arm in Arm (und dabei Halloween-Naschereien mampfend) einen Gruselfilm anschauen, der es in sich hat.

Aber was fasziniert uns eigentlich so sehr an Horrorfilmen? Zum einen schüttet unser Körper beim Schauen solcher Streifen Adrenalin sowie – ironischerweise – Glückshormone (vor allem Dopamin und Serotonin) aus, weshalb wir von den Angstgefühlen, die der Film in uns auslöst, nicht genug bekommen können. Je mehr uns die Geschichte in scheinbare Gefahr versetzt, desto mehr schüttet unser Körper Glückshormone aus, quasi als "Belohnung", aber auch, um uns in Alarmbereitschaft zu versetzen.

Damit eng verbunden ist auch die sogenannte "Angstlust": Die Lust am Fürchten hilft uns, mit inneren Spannungen wie Wut oder eben Angst umzugehen, sie wirkt also kathartisch.