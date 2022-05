Jason Momoa: Was ist mit dem "Aquaman"-Star los?

Gal Gadot und Ryan Reynolds nehmen Anteil

Seitdem fragt sich die gesamte Welt, was mit Jason Momoa los ist. Ob es ihm gut geht. Ob wir uns Sorgen machen müssen. Was passiert ist. Näheres ist über seinen Gesundheitszustand nämlich nach wie vor nicht bekannt. Ob er sich etwa bei den Dreharbeiten zum aktuellen "Fast & Furious"-Film verletzt hat?

Auf Instagram meldeten sich auch einige Promis zu Wort, die sich genauso Gedanken über den Post von Momoa machen. "Alles in Ordnung Alter?" schreibt beispielsweise Pablo Schreiber ("Orange is the New Black") und "Justice League"-Kollegin Gal Gadot antwortete mit einem: "Oh nein." plus dazugehörigem Herz-Emoji. Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer ("The Help") reagierte ebenso mit einigen emotionalen Emojis. Einige andere Promis begnügten sich mit einem "Like", darunter Ryan Reynolds und "Charmed"-Hexe Holly-Marie Combs.