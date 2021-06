Der König der Löwen (1994)

An Dramatik ist der an Shakespeare's "Hamlet" (und in abgeschwächter Weise auch an "Macbeth" und "Richard III") angelehnte Kult-Zeichentrickfilm ohnehin nicht zu überbieten: Da wird ein kleiner Junge aus seiner Heimat verstoßen, verliert den Glauben an sich, an die Liebe und seine Herkunft, der Onkel mit seiner Hyänen-Armee erinnert an die Diktatur des Dritten Reiches und der Vater wird kaltblütig ermordet, die Tat seinem kleinen Sohn in die Schuhe geschoben, der von nun an von Schuldgefühlen geplagt wird. Aber hach, wie schön ist die Savannen-Landschaft!

Besonders Mufasas Tod lässt uns auch 27 Jahre später einen eiskalten Schauer den Rücken herablaufen. Der Hass in Scars Augen, als er Mufasa in den Tod stürzt, dafür aber der Schmerz und Unglauben in Simbas kindlich-naivem Blick verfolgt uns damals wie heute in unseren Alpträumen. Noch dazu schreckt Disney nicht davor zurück, uns ausführlich zu zeigen, wie Simba verzweifelt versucht, seinen Daddy aufzuwecken, traurig murmelt, dass sie doch nach Hause müssen und er aufstehen sollte, und sich danach in dessen große Tatze bettet.

Es war dieser Moment, als wir verstanden, dass unsere Eltern nicht für immer da sein werden. Ein Schmerz, den wir auch heute noch beiseite schieben, weil er zu groß ist.

