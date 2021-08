Sherlock Holmes (2009)

In einer Liste mit Krimi-Filmen darf der berühmteste Detektiv der Welt natürlich nicht fehlen – auch wenn die 2009er-Version mit Robert Downey, Jr. und Jude Law in den Hauptrollen eher Action-Fantasy-Abenteuer ist, aber immerhin erinnert die Grundprämisse an einen Krimi: Obwohl Holmes und Watson (Law) Lord Blackwood, einen der kaltblütigsten Mörder des 19. Jahrhunderts, überführen konnten und dieser gehängt wird, scheint der Fall nicht abgeschlossen zu sein: denn auch nach Blackwoods Tod gehen die Morde weiter. Hat dieser sein am Galgen gegebenes Versprechen, aus dem Totenreich zurückzukehren, tatsächlich eingelöst?

Holmes als Action- und Superheld, der sich mit Übernatürlichem herumschlägt: das funktioniert besser, als erwartet. "Sherlock Holmes" ist ein bildgewaltiger CGI-Popcorn-Blockbuster, der einem kaum Zeit zum Luftholen bietet und dem Klassiker eine bitter nötige Aura von Frische verleiht. Die Lust am Ausprobieren ist bis in den kleinsten Szenenwinkel erkennbar. Frech, vibrierend, spannend!

Hier geht's direkt zum Film!