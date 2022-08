Handlung von "Locke & Key" Staffel 3

In den ersten zwei Staffeln haben die Familienmitglieder bereits ihr Bestes gegeben, um ihre Gegner so gut es geht zu besiegen. In der dritten Staffel steht nun der finale Kampf gegen das Böse an.

Das Ende der zweiten Staffel markierte zwar einen klaren Erfolg für die Locke-Familie, doch der Cliffhanger wirft bereits dunkle Schatten voraus: Dank Edens (Hallea Jones) Unachtsamkeit hat sie sich nicht nur selbst in die ewige Verdammnis befördert, sondern auch den besessenen britischen Soldaten Frederick Gideon (Kevin Durand) befreit und als Echo auf die Erde zurückgeholt. Dieser ist nun im Besitz des Überall-Schlüssels und kann somit an jeden Ort gelangen, an den er möchte. Er wird der nächste Gegner im zentralen Kampf um die Macht der magischen Schlüssel und vor allem um die Kontrolle des Portals zur Dämonenwelt sein.