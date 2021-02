Die 5 besten Mafia-Filme auf Netflix

Scarface (1983)

Vom Tellerwäscher zum Millionär – oder in diesem Fall zum Drogenboss: Brian De Palma (Regie) und Oliver Stone (Drehbuch) setzen die Geschichte des Kubaners Tony Montana (once again: Al Pacino), der unter Fidel Castros Politik in die USA einwandert, düster, brutal, stilsicher und in jeder Minute höchst eindringlich in Szene.

Die Geschichte Montanas ist lose an jene des legendären Verbrecher-Bosses Al Capone angelehnt, dem es in den 1920ern und 30ern ebenfalls gelang, nach und nach die Mafia-Karriereleiter zu erklimmen, bis er der damals gefürchtetste Mafioso der Welt war. Im Unterschied zu Capone geht Pacinos Montana aber weitaus weniger subtil vor: Rache und Brutalität sind seine Wahrzeichen. Legendär die Szene, in der er völlig high mit einem Maschinengewehr alles rund um sich herum niedermetzelt.

Als "Scarface" 1983 erschien, wurde er seitens Kritik und Publikum nur halbherzig aufgenommen, vor allem die Gewalt-Exzesse wurden scharf kritisiert. Heute gehört der Film nicht zuletzt gerade deswegen zu den legendärsten Filmen des 20. Jahrhunderts.

Hier geht's direkt zum Film.