"The Silent Sea"

Ein weiterer Entertainment-Hit aus Südkorea: Die Sci-Fi-Serie "The Silent Sea" spielt in einer Zukunft, in der die Erde zur Wüste geworden ist, und handelt von den Mitgliedern einer Spezialeinheit mit der Mission, eine rätselhafte Probe auf einer verlassenen Forschungsstation auf dem Mond sicherzustellen.

Erst seit 24. Dezember 2021 online, begeistert die innovative Serie jetzt schon mit einer wunderschön-eleganten, aber auch bedrückenden Bildersprache, die einem sofort in ihren Bann zieht. Gleichzeitig ist "The Silent Sea" aber auch ein Bonmots an menschlichen Emotionen und eine pointierte Analyse menschlicher Stärken und Schwächen.

