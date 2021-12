Die Mitchells gegen die Maschinen

In dieser animierten und alterslosen Action-Komödie von den MacherInnen von Hits wie "Spider-Man: A New Universe" und "The LEGO Movie" geht es um eine Durchschnittsfamilie, die plötzlich zur einzigen Hoffnung der Menschheit in einer Roboter-Apokalypse wird. Das ist ziemlich schräg und wird auch genau so inszeniert, wobei sich hinter all dem kunterbunten, quitschfidelen und herrlich überspitzten Wumms und Bumms eine sehr ergreifende Vater-Tochter-Story, gemixt mit einer Coming-of-Age-Dramedy, versteckt.

Originell, witzig und ohne moralischen Zeigefinger uns daran erinnernd, was es in einer Welt voller Technologie heißt, Mensch zu sein.

Hier geht's direkt zum Film!