Der Nikolaus-Tag ist für viele Kinder DAS Highlight der Vorweihnachtszeit. Diese Filme sind die perfekte Einstimmung.

Heute kommt der Nikolo und spätestens jetzt sollte bei dir und deinen Liebsten komplette Weihnachtsstimmung einsetzen. Denn Sankt Nikolaus bringt nicht nur erste Geschenke und verkürzt für viele Kinder das Warten auf Weihnachten, er erinnert auch an eine wichtige Komponente des Fests: mit anderen zu teilen und Randgruppen miteinzubeziehen. Wir haben dir 5 Filme rausgesucht, die die Essenz von Weihnachten besonders schön zum Vorschein bringen und euch bestimmt in Weihnachtsstimmung versetzen.

Wunder einer Winternacht - Die Weihnachtsgeschichte (2007) Der finnische Film "Wunder einer Winternacht" schafft es, die Geschichte rund um den heiligen Nikolaus spannend, kindgerecht und modern wiederzugeben. Der kleine Nikolaus verliert bereits im Kindesalter seine Eltern, weshalb die BewohnerInnen seines Dorfes beschließen, dass jede Familie den Jungen für ein Jahr aufnimmt. Als Dank möchte er den anderen Kindern im Dorf alljährlich eine Freude bereiten und schnitzt ihnen rund um die Weihnachtszeit kleine Geschenke. Die herzerwärmende Märchenversion der bekannte Nikolo-Legende ist ein Spaß für die ganze Familie. "Das Wunder einer Winternacht" gibt es gibt es auf Amazon Prime und Apple TV+ zum Leihen und Kaufen, oder auf Netflix zum Ansehen. Hier geht's direkt zum Film!

Rudolph mit der roten Nase (1998) Ausgrenzung macht auch vor der Tierwelt nicht halt. Denn Rentier Rudolph kommt als Sohn von Blitzen (eines der Schlitten-Rentiere des Weihnachtsmannes) mit einer leuchtend rote Nase auf die Welt. Die älteren Tiere lästern hinter seinem Rücken, die jungen verspotten ihn ganz offen. Das lässt das junge Rentier natürlich nicht kalt, doch Zoey akzeptiert ihn so, wie er ist. Die Freundschaft gibt ihm die Kraft, es sogar mit der bösen Eiskönigin Stormella aufzunehmen. "Rudolph" ist nur auf DVD und Bluray erhältlich. Hier geht's zur DVD!

Scrooge - Ein Weihnachtsmusical (2022) Keine Geschichte bringt die Essenz von Weihnachten wahrscheinlich so gut auf den Punkt wie die bekannte Erzählung "Eine Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens. Ebenezer Scrooge, ein reicher, aber geiziger alter Mann, hat nichts für das bevorstehende Weihnachtsfest übrig. Wie jedes Jahr schlägt er die Einladung seines Neffen aus, beschimpft seinen treuen Mitarbeiter und sieht es nicht ein, den Armen etwas Geld zu spenden. 2022 wird aus der bekannten Weihnachtsgeschichte auf Netflix ein tolles Weihnachtsmusical (noch dazu in animierter Form!), das Ebenezers Sinneswandlung nun auch musikalisch begleitet. "Scrooge" kannst du ab sofort auf Netflix streamen. Hier geht's zum Film!

Der Grinch (2000) Es gibt nur eines, was der Grinch mehr hasst als Menschen, und das sind fröhliche Menschen in Weihnachtsstimmung. Deshalb möchte er den Whoville-BewohnerInnen das Weihnachtsfest so richtig vermiesen. Trotz seines fiesen Geschenke-Plans erfährt der Grinch Nächstenliebe und kann von den Whos letztendlich doch von Weihnachten überzeugt werden. Fazit: Nicht nur dem Grinch geht in diesem Weihnachtsfilm das Herz auf. "Der Grinch" gibt es gibt es auf Amazon Prime und Apple TV+ zum Leihen und Kaufen, oder auf Netflix zum Ansehen. Hier geht's direkt zum Film!

Die Eiskönigin – Olaf taut auf (2017) Eiskönigin Elsa und ihre Schwester Anna freuen sich auf das Weihnachtsfest. Doch als sie feststellen, dass sie keine eigene Tradition haben, ist die weihnachtliche Stimmung getrübt. Schneemann Olaf erklärt sich bereit, so viele Traditionen wie nur möglich zu sammeln und sie gemeinsam zurück zu Elsa und Anna zu bringen. Eine wunderbare Geschichte über Diversität und Freundschaft. "Die Eiskönigin – Olaf taut auf" gibt es gibt es auf Amazon Prime und Apple TV+ zum Leihen und Kaufen und auf Disney+ zum Ansehen. Hier geht's direkt zum Film!

