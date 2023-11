Patrick Dempsey, jahrelang als McDreamy aus "Grey's Anatomy" bekannt, hat es endlich geschafft: Er wurde dieses Jahr vom "People Magazine" zum "Sexiest Man Alive" gewählt. Die Entscheidung ist zwar umstritten, da viele lieber Pedro Pascal ("The Last Of Us") am Thron gesehen hätten, doch dank der Mischung aus Gentleman und Lausbub-Grinsen, die Dempsey zum Nachfolger von George Clooney macht, ist die "People"-Entscheidung durchaus nachvollziehbar. Oder?

Wie auch immer: Wir möchten dem neuesten sexiesten Mann auf dem Planeten mit einer Aufzählung seiner besten Filme huldigen. Was auffällt: In süßlichen RomComs fühlt sich Dempsey am wohlsten. McDreamy und McSexy in Personalunion eben ...