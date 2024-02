Wie soll man sich als Single verhalten? Man kann es richtig machen, man kann es falsch machen und man kann es wie Alice machen. Und Robin. Lucy. Meg. Tom. David. In New York City gibt es Tausende einsamer Herzen, die sich nach Partner:innen sehnen – für die große Liebe, für eine Nacht oder irgendwas dazwischen. Was all diese Unverheirateten zwischen den anzüglichen SMS und One-Night-Stands gemeinsam haben: In einer Welt, die von ständig wechselnden Definitionen des Begriffs Liebe geprägt ist, müssen sie lernen, wie man sich als Single verhält.

Die Verfilmung des komödiantischen Ratgebers "All the Single Ladies" zeigt, wie unterschiedlich das Leben von Singles in der Stadt die niemals schläft aussehen kann.

"How To be Single" ist derzeit auf Prime Video, AppleTV+ und Sky zu sehen. Hier geht's zum Film!