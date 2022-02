12 ehrliche Liebesfilme, die du zum Valeninstag schauen kannst

Der belesene 17-jährige Elio Perlman (Timothée Chalamet) genießt den norditalienischen Sommer des Jahres 1983 in der alten Villa der Familie in vollen Zügen. Eines Tages trifft der 24-jährige amerikanische Doktorand Oliver (Armie Hammer) in der Villa ein. Die beiden entdecken die berauschende Schönheit aufblühenden Verlangens im Verlauf eines Sommers, der ihre Leben für immer verändern wird.

Realitäts-Check: Dass heiße Sommermonate unsere Hormone in Wallung bringen, kennt wohl jeder von uns. Dass aus der Ferienbekanntschaft die ganz große Liebe werden hätte können, wenn das Leben anders wäre, als es nun mal ist, auch. In "Call me by your name" ist selbst der schüchternste Blick mit größter Erotik aufgeladen. Hier wird Sinnlichkeit zur Kunstform erhoben.

