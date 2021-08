10. Radhe: Your most wanted Bhai (2021)

Du hast noch niemals von diesem aktuellen Film aus Indien gehört? Mach dir nix draus, hat eigentlich niemand. Und verpasst hat die Welt auch rein gar nichts: Es geht um irgendeine actionreiche Verfolgungsjagd zwischen dem reichsten Mann der Welt und Radhe, einem Undercover-Polizisten.

Ist aber eigentlich egal, denn die Actionsequenzen sind so unrealistisch, der Hauptdarsteller so schlecht, die toxische Männlichkeit im Film so sehr zelebrierend, die Frauenfiguren so hinterwäldlerisch charakterisiert, die Musik so verbrecherisch grausam, die Polizeibrutalität ... okay, you get the picture.

"Radhe: Your most wanted Bhai" ist zurzeit nirgends erhältlich.