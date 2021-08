We are your friends (2015)

Dieses Filmdrama rund um einen jungen DJ, das stolz damit geworben hat, tief in die Szene der Elektromusik einzutauchen, gilt als größter Flop von Hauptdarsteller Zac Efron. Zugegeben, mit dem realen Leben eines DJs oder einer DJane hat "We are your friends" so wenig zu tun wie Rihanna mit Luciano Pavarotti, aber doch gelingt es dem Streifen, auf sensible und leise Art und Weise das Lebensgefühl der Generation X authentisch einzufangen.

Hinter all dem etwas zu lässigen DJ-Gelaber steckt die innerlich brennende Sehnsucht nach Anerkennung, Zugehörigkeit und dem Finden des richtigen Rhythmus und somit des eigenen Selbst. Wenn Efron zum Schluss mit beinahe verzweifelter Hoffnung "Are we ever gonna be better than this?!" in die partywütige Masse ruft, glaubt man, ein lebendig gewordenes Instagram-Profil vor sich zu haben. Efron überzeugt zudem mit zurückhaltendem, verletzlichem Spiel und darf endlich mehr sein als nur sein Körper (der aber auch hier verdammt sexy ist).

