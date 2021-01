Queer Coding: Warum haben Disney-Böswichte oft "typisch queere" Eigenschaften?

Dass es sich dabei nicht um ein reines Disney-Problem handelt, kommt wenig überraschend. Wir denken dabei etwa an die Schurkenbande Team Rocket aus " Pokémon", deren Mitglied James stets als verweiblicht und flamboyant präsentiert wurde. Und wir denken an ziemlich viele Darstellungen des Teufels, von "South Park" bis hin zu den "Powerpuff Girls", wo der Antichrist entweder als Crossdresser in Stöckelschuhen oder direkt als fester Freund von Saddam Hussein gezeigt wird.

Die Doku "Do I Sound Gay?" von Regisseur David Thorpe befasst mit dem Phänomen der "schwulen Stimme" und analysiert dabei auch Stimmen von Figuren wie Scar oder Jafar. Thorpe gab im Interview mit "TIME" an, er habe den 2012 erschienenen Film "Ralph reichts" gesehen und dabei bemerkt, dass der Bösewicht King Candy in all seiner Ziererei und seiner Vorliebe für Rosa ziemlich queer wirkt – an einem Punkt wird er vom Protagonisten sogar " Nelly Wafer" gerufen, ein Schimpfwort gegen schwule Männer. Geschichten bräuchten nunmal Bösewichte und für lange Zeit sei der verweichlichte, einem schwulen Stereotyp entsprechende Mann eben der Inbegriff des Bösen gewesen, so Thorpe.