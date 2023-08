Joe Goldberg ist kein gewöhnlicher Geschäftsführer einer Buchhandlung. Hinter seiner glatten Fassade verbirgt sich ein gefährlicher und obsessiver Mann, der sich eine junge Autorin als sein neues Opfer ausgesucht hat. Er fängt an sie zu stalken und schnell werden die toxischen Seiten von Joe sichtbar. Als die Lage eskaliert, wird Joes Leben auf den Kopf gestellt. Über fünf Staffeln hinweg treibt er ein Katz-und-Maus-Spiel mit seinen Opfern, bei dem er nicht nur einmal das Land verlassen muss. Sowohl Peyami in "Der Schneider" als auch Joe Goldberg in "You" haben psychische Abgründe und sind bereit Grenzen zu überschreiten, um an ihre Ziele zu kommen!

