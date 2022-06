"Stranger Things": 6 ähnliche Serien, die du als Fan lieben wirst

In einem kleinen alpinen Bergdorf in Frankreich kehren vor Jahren verstorbene Menschen nach Hause zurück. Optisch unverändert und ohne Erinnerung an ihren Tod fordern die RückkehrerInnen ihren Platz in der Welt der Lebenden ein. Doch ihr Erscheinen ist zugleich Vorbote schrecklicher Ereignisse, als eine grausame Mordserie die Gemeinschaft erschüttert.

"Les Revenants" ist eine mysteriöse Serie mit der richtigen Prise Einfühlsamkeit, die einen fesselt und emotional mitnimmt.

Sowohl Disney+ als auch Amazon Prime Video bieten die zwei Staffeln von "Les Revenants" an.