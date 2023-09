Der 14-jährige, androgyne Fraser Wilson zieht mit seinen Müttern von New York auf einen Militärstützpunkt in Italien. Das passt dem Jugendlichen gar nicht, aber er ergibt sich seinem Schicksal. Natürlich warten dort, weil es sich ja um eine Coming-Of-Age-Dramaserie handelt, nicht nur Langeweile, sondern auch neue Freundschaften und allerlei Zwischenmenschliches auf ihn – und zwar in Form von Caitlin. Gemeinsam tasten sie sich im Leben vor – und müssen dabei feststellen, dass Sexualität und Identität mehr Facetten haben als gedacht. Denn Caitlin fühlt sich nicht als Frau ...

Von Luca Guadagnino, Regisseur von "Call Me By Your Name" – womit eigentlich schon alles gesagt wäre.

