Die 10 besten Reality-Shows im Fernsehen

Der Bachelor (RTL)

Auch 2021 wird ein fescher Junggeselle von einer Gruppe liebes- und heiratswütiger Frauen umworben, was die Kamera hergibt und für die Quoten gut ist. Zickereien, Intrigen, Traum-Dates, wunderschöne Panorama-Ausblicke, leidenschaftliche Küsse und Liebeskummer bekommt der/die geneigte Zuseher*in hier en masse zu sehen, von feministischen Träumen jeglicher Art sollte man sich bei "Der Bachelor" aber schnell verabschieden.

Kurz: "Der Bachelor" ist nicht nur klassische Reality-Unterhaltung, sondern präsentiert auch geistigen Hedonismus at its best – inklusive einer Prise Misanthropie. Das Konzept funktioniert trotzdem bestens, immerhin lässt uns die Frage "Kriegen sie sich am Ende oder nicht?" auch bei der langweiligsten RomCom bis zum Schluss dranbleiben.

Die Sendung ist besonders in den USA ein großer Hit und erfreut sich auch in Deutschland seit vielen Jahren großer Beliebtheit. "Nimmst du diese Rose an?" wurde genauso zur beflügelten Phrase wie Heidi Klums "Ich habe heute leider kein Foto für dich". Und da soll noch wer sagen, Fernsehen sei das Grab für die deutsche Sprache.

"Der Bachelor" ist jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.