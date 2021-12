Dieser Animations-Klassiker, dessen Story auf einem Gedicht von Tim Burton beruht, kann man gleichermaßen als Halloween- und Weihnachtsfilm sehen, was überaus praktisch ist. In dem Stop-Motion-Film treten nämlich diese beiden Feste miteinander in Wettstreit: Jack Skellington, ein Bewohner des Städtchens Halloween-Town entdeckt in Christmas-Town das Weihnachtsfest.

Auf den Geschmack gebracht, will er es sofort Weihnachten auf seine eigene Art organisieren. Er kidnappt den Weihnachtsmann, um selbst eigenhändig gebastelte Geschenke an die Kinder auszuteilen. Doch es stellt sich heraus, dass Jack keinen blassen Schimmer vom Sinn des Weihnachtsfestes hat. Alles geht schief, und die Kinder sind, gelinde gesagt, entsetzt über die Geschenke, die ihnen der neue Santa Claus beschert...

"The Nightmare Before Christmas" ist auf Amazon Prime verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.