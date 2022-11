Worum geht's im "Guardians of the Galaxy: Holiday Special"?

Im "Guardians of the Galaxy: Holiday Special" sind die Guardians auf einer ganz besonderen Mission: sie haben sich vorgenommen, Quill (Chris Pratt) in diesem Jahr ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten, da dieser immer noch um Gamora (Zoe Saldana) trauert. Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk machen sie sich auf den Weg zur Erde…