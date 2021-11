Zeit der Geheimnisse (2019)

Dreimal Weihnachten, drei Frauen, drei Generationen, viele Geheimnisse: Großmutter Vivi, Tochter Sonja und Enkelin Lara. In der dreiteiligen deutschen Mini-Serie, die auf "Three days of Christmas" basiert, geht es um drei sehr unterschiedliche Frauen und ihre Erfahrungen mit der Liebe und dem Leben. Um ihre Entscheidungen zwischen Freiheit und Aufopferung über einen Zeitraum von fast 100 Jahren. Es ist eine Geschichte über den Geist, der als unsichtbares Sein über all die Jahre in diesen Frauen weiterlebt.

Betont langsam, realistisch und beinahe zurückhaltend inszeniert geht "Zeit der Geheimnisse" an die Nieren und regt vielleicht nicht zur guten Laune, aber zum besinnlichen Nachdenken an. Es ist eine eindringliche Reise tief in die menschliche Seele, die dank des Erzählens auf unterschiedlichen Zeitebenen durchaus komplex daherkommt und fordert, aber nicht überfordert. Kitschig wird's dank der norddeutschen Coolness aber niemals.

"Zeit der Geheimnisse" ist auf Netflix zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie!