Superman-Prequel "Krypton" nimmt Gestalt an

Die Handlung von "Krypton" spielt zwei Generationen vor dem Untergang des Planeten, der vermutlich durch die hochentwickelten Bewohner selbst ausgelöst wurde. Wie aus der Biographie von Superman bekannt ist, schickten seine Eltern, Lara und Jor-El, den kleinen Kal-El als Baby in einem Raumschiff zur Erde – kurz bevor der Planet explodierte. Doch in der Prequel-Serie ist der legendäre Superheld noch gar nicht geboren. Die Handlung dreht sich um den Großvater von Superman, Seg-El ( Cameron Cuff), und seine Familie. Das Haus El ist in der aristokratisch organisierten Gesellschaft von Krypton in Ungnade gefallen. Seg-El kämpft darum die Reputation seiner Familie wieder herzustellen. Dabei könnte ihm der Mensch Adam Strange helfen, der auf Superman's Heimatwelt gestrandet ist.

Teaser-Trailer zur "Krypton":