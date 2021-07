"Taboo": Amazon sichert sich nächsten Serien-Hit

Das Erzähltempo in den ersten Folgen ist sehr langsam und führte in Großbritannien dazu, dass fast 3 Millionen Zuseher nach der zweiten Folge abschalteten, aber dranbleiben lohnt sich. Nach der dritten Folge entwickelt „ Taboo“ einen Sog, in dem sich die Handlungsstränge verdichten und die Geschichte so richtig in fahrt kommt. Visuell ist diese Serie großartig, man kann das London zu Beginn des 19. Jahrhunderts beinahe riechen. Man spürt hinter der Erzählung eine Vision, die vor allem auf Steve Knight zurückzuführen ist, der schon mit „Peaky Blinders“ eine erfolgreiche britische Drama Serie produzierte. Obwohl Steve Knight hinter den Kulissen die Fäden zieht, ist und bleibt Tom Hardy das Herzstück dieses Historiendramas. Er dominiert jede Szene mit seinem schauspielerischen Talent und findet die richtigen Pausen zwischen seinen emotionalen Ausbrüchen. In wenigen Jahren hat sich Hardy von einem beliebten Nebendarsteller zu einem der größten britischen Stars entwickelt und ermöglicht es durch sein Standing Serien wie „ Taboo“ einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Özgür Anil