Terminator 6: Erstes Foto mit Linda Hamilton und den neuen Heldinnen

Das erste offizielle Teaser-Foto der Terminator-Fortsetzung von Produzent James Cameron unter der Regie von Tim Miller ("Deadpool") ist da – und zeigt gleich einmal, dass es unter der Führung von Cameron mit dem kultigen Kino-Franchise offenbar wieder in die richtige Richtung geht. Schon klar: Das sind ziemlich große Vorschusslorbeeren, wenn man bedenkt, wie oft Terminator-Filme nach 1991 in den Sand gesetzt wurden. Und dennoch: Es ist nicht nur die mit über 60 immer noch supercoole Linda Hamilton als knallharte Sarah Connor, die uns optimistisch stimmt. Was " Terminator 6", vorläufiger Arbeitstitel "Terminator: Dark Fate", schon jetzt richtigmacht, erschließt sich vielmehr daraus, was nicht im Teaser-Bild zu sehen ist.

Girl Power!