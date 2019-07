6 großartige TV-Serien, die viel zu früh eingestellt wurden

Das naive Landei June ( Dreama Walker) zieht in New York beim abgebrühten Stadtkind Chloe ( Krysten Ritter) ein. Diese ist noch dazu die beste Freundin von James Van Der Beek, dem Schwarm ihrer Teenie-Jahre. Van Der Beek, Darsteller des Dawson aus der Jugendserie "Dawson's Creek", spielt sich selbst als Schauspieler, der verzweifelt auf ein großes Comeback hofft. Während nur noch mäßig lustige Sitcoms wie " The Big Bang Theory" bereits in die 11. Staffel gehen, waren dem bissig-schrägen Humor und den zynischen Streichen, die Chloe immer wieder mit June inszeniert, nur zwei Staffeln vergönnt.

Die zwei Staffeln von "Don't trust the B---- in Apartment 23" (so der Originaltitel) sind im Streaming-Angebot von Amazon und Netflix enthalten und auch auf Maxdome verfügbar.

Earth 2 (1994)