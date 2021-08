"Unsane - Ausgeliefert" auf Amazon Prime: Psychiatrie-Gefängnis

Logiklücken

Die Handlung von "Unsane" ist nicht besonders originell und schnell zusammengefasst. Die Suche nach dem Verrückten in der Geschichte, hat Martin Scorsese mit seinem Meisterwerk "Shutter Island" bereits eindrücklich inszeniert, jetzt wagt sich der versierte Star-Regisseur Steven Soderbergh an das Thema. Dabei verlässt er stellenweise den selbstgesteckten Rahmen der realen Welt und stellt Behauptungen auf, die mehr als nur suspekt wirken. Die Krankenpfleger und Ärzte in der Psychiatrie lassen jegliches Maß an logischem Denken vermissen und reiten Sawyer durch ihre Untätigkeit ins Verderben. Ärgerlich.