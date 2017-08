Viennale mit Hommage an Hans Hurch

„Es wird eine Viennale von Hans Hurch, für Hans Hurch“ mit diesen Worten eröffnete Franz Schwartz, der interimistische Leiter der Viennale, die Pressekonferenz. Neben dem Hauptprogramm und den Specials wird es eine Hommage an den im Juli verstorbenen Festivalleiter geben. Für diese Hommage liesen sich Schwartz und sein Team etwas erfrischendes einfallen: 14 Filmemacher, dessen arbeiten Hans Hurch schätzte und die zu Freunden der Viennale avancierten, wurden gefragt einen Film eines anderen Filmemachers vorzuschlagen, der zum Andenken Hurchs gezeigt werden sollte. Tilda Swinton entschied sich für Bressons Meisterwerk „Au Hasard Balthazar“, Ed Lachmann für Wong Kar Wais „In the Mood for Love“ und Klaus Wyborny für „Antigone“ von Huillet und Straubt.

Specials

Neben der Hommage an Hurch steht auch die deutsche Filmemacherin Valeska Grisebach im Fokus. All ihre bisherigen drei Filme werden mit von ihr ausgewählten Gegenstücken im Rahmen des Festivals präsentiert. In der Filmreihe „Napoli! Napoli!“ wird das neue Neapolitanische Kino unter die Lupe genommen. Abseits von der klischeehaften Darstellung der meistgefilmten Stadt Italiens steht hier das Filmschaffen einer neuen Generation an Filmemachern im Vordergrund.

Retrospektive

Das Festival dauert durch die Kürzung von Nacht Screenings um einen Tag länger. In der Retrospektive „Utopie und Korrektur“ wird das sowjetische Kino in den 20er und 30er Jahren der „Tauwetter“-Periode nach Stalins Tod gegenübergestellt. Durch die Kürzung von Spätvorstellungen dauert das Festival um einen Tag länger und geht von 19. Oktober-2. November.

Hauptprogramm

70% des Programms wurde von Hans Hurch bereits ausgewählt. Die restlichen Filme stellt Schwartz mit seinem Team zusammen. Laut Schwartz darf man sich in Wien schon auf Filme die kommende Woche in Venedig ihre Weltpremiere feiern freuen.

Hier ein Überblick über das Hauptprogramm:

Spielfilme

120 BATTEMENTS PAR MINUTE Robin Campillo, F 2017

24 FRAMES Abbas Kiarostami, Iran/F 2016

3/4 Ilian Metev, BG/D 2017

ABSCHIED VON DEN ELTERN Astrid Johanna Ofner, A 2017

L'AMANT D'UN JOUR Philippe Garrel, F 2017

ARÁBIA Affonso Uchoa, João Dumans, Brasilien 2017

BEACH RATS Eliza Hittman, USA 2016

CASTING Nicolas Wackerbarth, D 2017

ESTIU 1993 Carla Simón, E 2017

FÉLICITÉ Alain Gomis, F/Senegal/B/D/Libanon 2017

GEU-HU Hong Sangsoo, Südkorea 2017

GOLDEN EXITS Alex Ross Perry, USA 2017

HELLE NÄCHTE Thomas Arslan, D/NO 2017

I AM NOT MADAME BOVARY FENG Xiaogang, China 2016

LICHT Barbara Albert, A/D 2017

LUCKY John Carroll Lynch, USA 2017

MILLA Valerie Massadian, F/P 2017

NELYUBOV Andrey Zvyagintsev, RUS/F/B/D 2017

PERSON TO PERSON Dustin Guy Defa, USA 2017

RAMIRO Manuel Mozos, P 2017

SANDOME NO SATSUJIN Koreeda Hirokazu, J 2017

TEHERAN TABU Ali Soozandeh, D/A 2017

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI Martin McDonagh, USA/GB 2017

TIERE Greg Zglinski, CH/A/PL 2017

WESTERN Valeska Griesebach, D/A/BG 2017

Dokumentarfilme

12 JOURS Raymond Depardon, F 2017

78/52 Alexandre O. Philipp, USA 2017

A L'OUEST DU JOURDAIN Amos Gitai, F/Israel 2017

AUS EINEM JAHR DER NICHTEREIGNISSE Ann Carolin Renninger, René Frölke, D 2017

BECOMING CARY GRANT Mark Kidel, F 2017

DENK ICH AN DEUTSCHLAND IN DER NACHT Romuald Karmakar, D 2017

DISTANT CONSTELLATION Shevaun Mizrahi, USA/Türkei 2017

EX LIBRIS - THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY Frederick Wiseman, USA 2017

THE FORCE Peter Nicks, USA 2017

MACHINES Rahul Jain, Indien/D/FIN 2017

MAKALA Emmanuel Gras, F 2017

MAMAN COLONELLE Dieudo Hamadi, F/DR Kongo 2017

NO INTENSO AGORA João Moreira Salles, Brasilien 2017

OLANCHO Ted Griswold, Chris Valdes, Honduras/USA 2017

THE PUBLIC IMAGE IS ROTTEN Tabbert Fiiller, USA 2017

PURGE THIS LAND Lee Anne Schmitt, USA 2017

READERS James Benning, USA 2017

ROMY - PORTRAIT EINES GESICHTS Hans-Jürgen Syberberg, BRD 1966

SHAKKEI. BORROWED LANDSCAPES Hartmut Bitomsky, 2017

TA PEAU SI LISSE Denis Côté, Kanada 2017

TINSELWOOD Marie Voignier, F/Kamerun 2017

Das Viennale findet von 19.10-2.11 statt.

Özgür Anil