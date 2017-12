Zweite Staffel von "The Punisher" bestätigt

Marvel hat in einem Tweet bestätigt, dass es eine zweite Staffel von "The Punisher" auf Netflix geben wird.

"The Punisher" bekommt eine zweite Staffel. Das haben Marvel und Netflix via Twitter bestätigt. Die Fortsetzung der Marvel-Serie auf Netflix war bisher unklar, weil Disney, der Mutterkonzern von Marvel, im Jahr 2019 selbst mit einem Streaming-Dienst starten will. Es schien daher fraglich, ob weitere Staffeln der Superhelden-Serien von Marvel in Zukunft bei Netflix erscheinen.

Die erste Staffel von "The Punisher" erschien im November und ist bei Kritikern auf gemischte Reaktionen gestoßen. Während die ersten Superhelden-Serien von Netflix – Daredevil und Jessica Jones – noch sehr positive Kritiken bekamen, war das Echo bei den letzten Marvel-Serien, allen voran Iron Fist, eher von Enttäuschung geprägt. Doch im Gegensatz zur Kritikerbewertung von "The Punisher" auf Rotten Tomatoes von nur 61 Prozent, liegt die Publikumsbewertung bei 94 Prozent. Netflix veröffentlicht keine Quoten oder Nutzerdaten.