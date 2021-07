Castle Rock: Trailer mit Easter Eggs für "Stephen King"-Fans

Zu Beginn des Teasers kehrt die Hauptfigur Henry ( André Holland) in seine Heimatstadt Castle Rock zurück, weil er einen mysteriösen Anruf aus dem Shawshank Gefängnis erhalten hat. Die Justizvollzugsanstalt Shawshank ist aus mehreren King-Büchern bekannt, unter anderem spielt "Die Verurteilten" (Originaltitel: The Shawshank Redemption) in diesem Gefängnis. Im Trailer kommt auch Alan Pangborn ( Scott Glenn) vor, Sheriff in Castle Rock während der Handlung der King-Romane "Stark" und "In einer kleinen Stadt". Sein Vorgänger wurde von Cujo getötet. Eine weitere King-Referenz ist Sissy Spacek. Allerdings spielt sie in der Serie nicht "Carrie", sondern einen neuen Charakter.

Wahre Kenner des Werkes von Stephen King können sicherlich weitere Referenzen an die Welt des Horror-Autors ausfindig machen.

Hulu baut sein Originalprogramm beständig aus. Erste Erfolge feierte der Streaming-Anbieter im Vorjahr mit dem dystopischen TV-Drama "The Handmaid's Tail".

Die neue Serie "Castle Rock" soll im Sommer 2018 auf Hulu erscheinen.