Aus Michael Douglas wurde Michael Keaton

Die Regeln der SAG-AFTRA sehen US-Medienberichten zufolge vor, dass kein Mitglied denselben beruflichen Namen wie ein bereits eingeschriebenes Mitglied führen darf. Dies hat zahlreiche Künstler dazu veranlasst, andere Namen anzunehmen, wenn ihre Geburtsnamen bereits vergeben waren. So konnte beispielsweise ein junger Schauspieler namens Michael Douglas seinen eigentlichen Namen nicht verwenden, als er in den 1970er Jahren beitrat, weil der "Wall Street"-Star diesen Namen bereits trug. Also nahm er einen neuen Künstlernamen an: Michael Keaton.

Auch andere Stars mussten sich einen Künstlernamen zulegen: So wurde aus Diane Hall Diane Keaton oder aus Elizabeth Mitchell die Schauspielerin Elizabeth Banks.